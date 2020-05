publié le 20/05/2020 à 12:05

Le lac artificiel de Saint Ferreol, le plus grand du monde en son temps, permet de maintenir le niveau d’eau du canal de Toulouse à Sète. Ce lac est le résultat d’une prouesse technologique mais est aussi certainement l’un des endroits les plus romantiques d’Occitanie.



Ce lac bleu, parfois vert, est enchâssé dans les rochers et la forêt. Les quelques hôtels, restaurants et villas, sont invisibles derrière les arbres. Un décor charmant. Au pied du barrage, Dominique Pilateau dirige le Réservoir, l’espace culturel dédié au merveilleux canal du Midi. "Allier à la fois ce niveau de technicité à la beauté de ce paysage et de ce qu'en ont fait les hommes depuis le XVIIe siècle, c'est très émouvant. C'est un mélange très passionnant et intellectuellement inépuisable", s'enthousiasme-t-elle.

Le lac accueille de nombreux touristes depuis toujours. On s’y baigne, on y fait de la voile, avant que l’autoroute ne mette la Méditerranée à 1h30 de Toulouse. On appelait Saint Ferreol la plage des toulousains, la capitale occitane n’est qu’à 50 kilomètres. Il y avait 4 boites de nuit. C’est plus calme aujourd’hui et c’est cette sérénité qui a attiré Jean-Marc Miller, il vient de reprendre un restaurant, les frangines du lac et depuis sa terrasse, au travers des immenses troncs rectilignes des pins noirs, on voit briller la surface de l’eau. "C'est très famille. Je ne sais pas pourquoi mais il n'y a pas de nervosité sur cet endroit. Il y a un panorama extraordinaire, c'est presque une anomalie."



De l’autre côté, derrière le camping, Fabrice Gratton gère le hara du lac depuis 4 ans et il est heureux ici. "Cela a l'avantage d'être à la montagne et la plaine à côté donc nous avons toujours beau temps. C'est un peu le paradis", affirme-t-il. Un paradis ultra protégé depuis toujours par le fait que trois départements se le partage : le Tarn, l’Aude, la Haute-Garonne qui heureusement n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur son aménagement et qui est désormais intouchable grâce au classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’Unesco.

Ce lac artificiel permet de maintenir le niveau d'eau du canal de Toulouse à Sète. Crédits : Patrick Tejero / RTL | Date : 20/05/2020 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Ce lac artificiel permet de maintenir le niveau d'eau du canal de Toulouse à Sète. Crédits : Patrick Tejero / RTL | Date : Vue du lac. Crédits : Patrick Tejero / RTL | Date : Le Réservoir : l'espace culturel dédié au canal du Midi Crédits : Patrick Tejero / RTL | Date : 1 / 1 < > +