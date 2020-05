Déconfinement : mers et piscines françaises plébiscitées sur Airbnb

Crédit : Office de Tourisme des Lacs et petit montagne / DR

Le lac Vouglans est surnommé le lac Emeraude en raison de ses couleurs de bleus et de verts incroyables

et AFP

publié le 18/05/2020 à 19:04

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé jeudi 14 mai que les Français pourraient partir en vacances "en France en juillet et en août." De son côté, l'Italie a annoncé la réouverture de ses frontières dès le 3 juin aux touristes européens. Pourtant, c'est bien l'Hexagone qui est plébiscité pour cet été : 85 % des dernières recherches sur Airbnb visent des destinations françaises.

Environ un tiers (35 %) des recherches Internet ces dix derniers jours concerne d'ailleurs des destinations à moins de 80 kilomètres. Comparées à l'an dernier, les recherches pour des destinations proches ont été multipliées par trois. Et les Français étaient visiblement impatients d'organiser leurs congés.

Dès le dimanche 10 mai, un pic de recherches a été observé. Et du 15 avril au 15 mai, 21,2 millions de recherches ont été effectuées dont la moitié sur la période estivale et 20 % pour des escapades durant le mois à venir. Les trois départements gagnants durant ce mois sont les Alpes-Maritimes, le Var et la Gironde.

43 % des gens cherchent dans les destinations balnéaires. Les locations de maison sont particulièrement recherchées, afin de passer des vacances en famille. Et environ un futur vacanciers sur deux espère avoir une piscine.

L'Agence France-Presse, qui rapporte ces chiffres, précise que les Français ne réservent pas forcément leur séjour, faute de visibilité sur la réalité de ce qu'il sera permis de faire cet été.