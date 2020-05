publié le 13/05/2020 à 20:58

Le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), Willy Schraen, a provoqué un tollé en proposant "le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation" pour éviter que ces derniers ne détruisent la biodiversité. En réponse, une pétition a été lancée et recueille à ce jour plus de 55.000 signatures.

Tout commence le 3 mai dernier, lors d'un Facebook live avec Chassons.com, e-magazine mensuel de chasse. Interrogé sur la réouverture de la chasse au moment du déconfinement, le président des chasseurs explique que "le chat est en train de détruire la biodiversité".

Il poursuit : "Il y a un moment, on va finir par devoir agir sur le chat. Le chat tue, mais bien, bien plus d’animaux que les chasseurs, ce n’est même pas à comparer. Il faut trouver une solution pour le chat, et effectivement, le piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation, ce serait une bonne chose".

Les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux, une pétition est lancée

Le 7 mai, le journaliste Hugo Clément s'indigne de cette déclaration avec une vidéo postée sur son compte Facebook, vue près de 200.000 fois.

"Mettre le recul de la biodiversité sur le dos des chats est particulièrement cocasse venant de l’espèce humaine et plus particulièrement de la fédération nationale de chasse qui continue de défendre l’abattage d’espèces d’oiseaux menacés", déplore-t-il.



Dans la foulée, une pétition a été lancée et récolte à ce jour plus 56.000 signatures. "Comment peut-il être président de la chasse, et se permettre de dire de tels propos, comment les règles de la chasse peuvent-elles être respectées, alors qu'il n'a aucun respect pour les chats ? Il doit être puni pour ses dires, et nous espérons que les choses seront très vite clarifiées", peut-on lire.