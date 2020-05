Idée vacances en France : le Jura, entre lacs et cascades

publié le 15/05/2020 à 17:47

Direction le Jura pour prendre un grand bol d'air au pays des lacs et des cascades. Entre montagne et lac, se dessine un lieu magique et majestueux. Nous sommes dans la vallée du Hérisson et ses fameuses cascades du même nom, au pied précisément de la plus spectaculaire de ses chutes d'eau : celle de l'Éventail.

"L'impression d'immensité de cette chute d'eau est vraiment très impressionnante, 67 mètres de haut ce n'est pas rien. On est tout petit, on entend que le bruit de l'eau c'est limite si on s'entend parler. On est vraiment époustouflé et aspergé littéralement par cette cascade. C'est vraiment très impressionnant", décrit Laura Angonnet de l'Office du Tourisme.

Les cascades du Hérisson s'étendent sur 4 kilomètres et ont 250 mètres de dénivelé, où se succèdent cascades et chutes d'eau. "Il y en a partout, il y en a 7 au total, elles ne se ressemblent pas. Après l'Éventail on a le Grand Saut qui fait encore 60 mètres de haut, donc ça reste toujours très impressionnant. Après on remonte petit à petit d'autres cascades qui sont différentes, plus petites, mais tout aussi sympathiques", souligne Laura Angonnet.

Des cascades, en plus de celles du Hérisson, il y en a un peu partout dans ce beau pays du Jura, comme celle des Tufs ou de Quinquenouille.

Les cascades du Hérisson s'étendent sur 4 kilomètres dans la vallée du même nom. Il y a au total 7 cascades dans la Vallée du Hérisson. La chute d'eau de l'Eventail mesure 67 mètres de haut. C'est la plus haute des cascades du Hérisson.

Le lac de Vouglans : comme un air de Méditerranée

Le Jura, c'est aussi de magnifiques lacs, comme celui de Vouglans à 30 kilomètres à vol d'oiseau, plus au sud. On découvre l'un des plus grands lacs artificiels de France, mis en eau fin des années 60, après la construction du barrage de Vouglans.

Un panorama exceptionnel, comme le souligne Corinne Cottier, directrice de l'Office de Tourisme "lacs et petite montagne du Jura" : "C'est un très long lac, qui fait 35 kilomètres de long, c'est un gros serpent on peut dire, car c'est vraiment l'image qu'on en a depuis tous les points de vue. C'est un gros serpent qui se rétrécit et s'agrandit. On l'appelle le lac Émeraude parce qu'il a vraiment des couleurs de bleus et de verts incroyables, notamment tout près du barrage", précise Corinne Cottier.



Un lac immense, bordé de pins, qui rappelle la Méditerranée : "Quand on se met au milieu, sur les parties les plus larges, sur un bateau, on pourrait se croire sur la mer avec des berges qui sont très peu accessibles. Il y a de la verdure partout, ce sont des petites criques avec des cailloux, du sable, et tout autour de la forêt de buis et de pins", précise la directrice de Lacs et petit montage du Jura.



Il y a quand même 3 magnifiques plages pour les familles, sur lesquelles on peut faire du bateau, du canoë ou du paddle. L'endroit est idéel pour la pêche et bien sur pour les randonnées, le VTT et pour l'apéro... On ne refuse pas un vin jaune du Jura avec un bon morceau de comté.



Le lac Vouglans est surnommé le lac Emeraude en raison de ses couleurs de bleus et de verts incroyables. À ses endroits les plus larges, le lac de Vouglans a des airs de Méditerranée. Le lac Vouglans est l'un des plus grands lacs artificiels de France.

À noter que le Jura est toujours en zone rouge et que certains des endroits cités, comme les plages autour du lac de Vouglans ou certains des accès aux cascades du Hérisson, restent pour l'heure toujours fermés.