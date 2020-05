publié le 19/05/2020 à 14:52

Il n'est ni réaliste, ni souhaitable d'exiger cet été la gratuité des péages auprès des sociétés d'autoroutes, a estimé mardi 19 mai Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux Transports, répondant à une demande de la présidente de l'Occitanie.

"Cette position, on le comprend bien, est un peu politique", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV. "Sur le plan pratique et contractuel, elle est assez inopérante". Il réagissait à une demande formulée en fin de semaine dernière par Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie.

Elle a demandé aux concessionnaires de rendre gratuit l'accès aux autoroutes pendant tout l'été, dans l'idée d'aider aux départs en vacances et à la relance du secteur touristique. "Si Mme Delga veut rembourser le niveau de péages aux sociétés concessionnaires en Occitanie, je l'invite à entrer en contact avec les concessionnaires en question", a-t-il ironisé.

Le secrétaire d'Etat, qui a rappelé que les concessionnaires avaient rendu les péages gratuits pendant la crise sanitaire pour les personnels soignants, a jugé qu'il n'était pas souhaitable de priver ces sociétés d'une source de revenus dans le contexte actuel.

"On a besoin encore des concessionnaires pour faire des investissements assez majeurs", a-t-il estimé, évoquant notamment l'installation de bornes pour véhicules électriques. Ces dernières sont actuellement au nombre de 24.000 sur l'ensemble du réseau routier, concédé ou non, et Jean-Baptiste Djebarri juge possible de faire passer leur nombre à 100.000 dès 2021, contre un objectif actuel de 2022.