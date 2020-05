publié le 14/05/2020 à 02:09

Le corps d'une enfant de 5 ans et demi a été retrouvé au domicile familial, à Saint-Jean-d'Angély, en Charente-Maritime, ce mercredi 13 mai. Un peu plus tôt dans la journée, la mère avait été prise en charge par les secours après avoir été brulée par sa voiture en feu. La piste de l'infanticide est privilégiée selon le parquet.

Ce sont deux témoins qui ont aperçu la scène, ce mercredi, dans la matinée : une femme de 50 ans est sortie de son véhicule en feu, brûlée sur 40% du corps, rapporte France Bleu La Rochelle. Cette dernière a été hospitalisée dans un état critique.

À la recherche d'informations sur les causes de ce drame, les gendarmes se sont rendus au domicile de la victime et ont découvert le corps d'une petite fille de 5 ans et demi. Une autopsie doit être pratiquée ce jeudi mais il semblerait qu'elle ait été étouffée par sa mère.

Selon le parquet de Saintes, qui privilégie l'infanticide, la mère de famille était fragile psychologiquement. Elle aurait laissé des écrits à son domicile, précise France Bleu. Elle n'a pas encore été entendue par les enquêteurs.