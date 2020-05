Idée vacances en France : la cité médiévale de Saint-Émilion

publié le 19/05/2020 à 11:54

1,5 million de visiteurs se croisent chaque année dans la cité médiévale de Saint-Émilion en Gironde (33). Il s'agit d'un des noms de vignobles les plus connus dans le monde, mais qui ressemblait depuis plusieurs semaines à une ville endormie et quasiment déserte.



Pourtant, la vie reprend peu à peu dans cette cité fortifiée reconnue pour son vin et où le tourisme est essentiel. "Le vin fait la renommée du village internationalement, mais nous avons aussi ce patrimoine, que beaucoup de mes collègues de grands sites viticoles n'ont pas : une quinzaine de monuments classés ou inscrits, une trentaine de restaurants, 48 boutiques de vin, ce n'est pas anodin (...) on vit du tourisme", souligne le maire du village, Bernard Lauret. En effet, Saint-Émilion a été le tout premier vignoble a être classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il y maintenant vingt ans.

Cette cité médiévale se scinde en deux, la haute ville tout d'abord avec sa somptueuse église monolithe construite au XIIe siècle. C'est la plus grande église de cette conception en Europe et le lieu préféré de Jöelle Manuel, adjointe au maire, notre guide du jour : "Avec une vue qui donne sur la place de l'église monolithe, on domine surtout la basse-ville, plus loin vous avez les vignes puis la plaine".

Un village réputé pour son vin

Et si Saint-Émilion reprend doucement la vie, dans ses rues pavées la nature a repris ses droits et l'herbe la possession des petites dalles de pierre. À Saint-Émilion la balade peut durer plus d'une heure et demi, uniquement en marchant dans les ruelles, entre le haut et le bas de la ville.

Saint-Émilion c'est aussi un grande histoire de vin, évidemment. Pour l'heure, les caves sont encore toutes quasiment fermées, sauf celle de Benjamin qui mise sur une clientèle 100% française pour les prochaines semaines, avec des aménagements de prix particuliers : "En mettant l'accent sur la tendance actuelle, qui est les vins bio, les vins en bio-dynamiques, qui permettent un grand plaisir sans avoir mal à la tête", précise le caviste. "Il ne faut pas oublier qu'il y a de très bon vin, dans toute gamme de prix, en France notamment, qui peuvent être hors appellation de temps en temps et qui méritent d'être découverts", souligne Benjamin.

Prochainement, le village va proposer une maison où l'on pourra découvrir l'histoire d'Émilion, ce moine breton qui est venu dans la cité il y a très très longtemps pour créer ce qui est devenu Saint-Émilion. Comme un clin d'oeil à l'histoire, le moine Émilion détestait le vin rouge.