Idée vacances en France : le Limousin et son Parc Naturel de Millevaches

publié le 06/05/2020 à 11:25

Nos correspondants vous font découvrir chaque matin un petit coin de paradis de leur région qui sera accessible à tous dans quelques jours. Aujourd'hui direction le Limousin et le parc Naturel de Millevaches sur le plateau du même nom. C'est un immense espace naturel situé sur trois départements : la Creuse, la Haute Vienne et bien sûr la Corrèze.

Ce parc a vu le jour il y a 16 ans. Pour le président du parc Philippe Connan "on est en montagne, c'est un plateau qui culmine à 1.000 mètres. C'est un paysage de forêt qui a été planté massivement dans les années 50-60, avec également beaucoup de feuillus et de zones humides", précise-t-il.

Sur ses 3.400 km2, le parc compte une densité de population très faible ce qui accentue le caractère paisible de cet espace naturel. Le parc de Millevaches possède de nombreux circuits de randonnée comme celui nommé "Autour du bois de Crozat" : un parcours de 14 kilomètres, à 4 heures au départ de la commune de Beaumont-du-Lac (87).

Millevaches fait partie des "ciels d'exception français"

À découvrir durant la balade : des tumulus et un passage au village de Quenouille. L'an dernier un bivouac a été installé au coeur même du parc, avec foyer et toilettes sèches afin de permettre aux randonneurs de camper sur place en toute légalité et également d'observer les étoiles.

Philippe Connan explique que le ciel du Parc Naturel de Millevaches fait partie du cercle très fermé des "ciels d'exception français". Grace à la faible densité de population et aux efforts réalisés notamment pour l'extinction des lumières des villages.

Les forêts et les sentiers de randonnée du Parc Naturel de Millevaches seront accessibles au public dès lundi 11 mai. Ses dirigeants réfléchissent à un dispositif de séjour gratuit en faveur des soignants en première ligne dans la crise actuelle.

Tourbière de Longeroux Crédits : Etienne Baudu / RTL | Date : 06/05/2020
Saint Mers les Oussines Crédits : Etienne Baudu / RTL | Date :