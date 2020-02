Jacques Prévert : parolier, poète, anarchiste

Une des dernières photos du poète et scénariste français Jacques Prévert datée de 1977 (Mise en ondes par Grégory Caranoni)

et Thomas Hugues

publié le 04/02/2020 à 13:00

Clope rivée à la lèvre, regard rieur et verbe haut, le plus populaire des poètes français Jacques Prévert naissait il y a 120 ans, le 4 février 1900. Partons sur les traces d’un homme faussement simple et vraiment libre, très marqué par son enfance, avec notre invitée Florence Monteil, journaliste à Notre Temps.

Dans quel environnement familial Jacques Prévert est-il né ? En 1907, que se passe-t-il dans la vie du jeune Prévert ? Bon élève, pourquoi a-t-il arrêté l'école en 1915, à l'âge de 15 ans ? Quand et comment a-t-il découvert son talent pour manier les mots ? D’où lui vient cette idée '' d'inventaire '' qu'il a popularisé ? Quels dialogues de films Jacques Prévert a-t-il écrit ? Saviez-vous que le fameux dialogue '' T'as de beaux tu sais '' dans le film '' Quai des brumes '' de Marcel Carné avait été écrit par Jacques Prévert ?

Notre invité reviendra également sur la période communiste et anarchiste de Jacques Prévert ou encore sur son amitié avec un jeune peintre nommé... Pablo Picasso !



à lire : Magazine Notre Temps février 2020.

Notre Temps - Février 2020