publié le 18/05/2020 à 16:38

La SCNF rattrape son retard après huit semaines de confinement. Depuis vendredi 15 mai, date de réouverture des réservations, la compagnie a enregistré 140.000 ventes de billets pour les TGV et les Intercités, soit une "moyenne identique à des ventes de mai 2019", selon une porte-parole de l'entreprise ferroviaire citée par Les Échos.

Comme l'explique le quotidien, avant qu'Édouard Philippe n'annonce aux Français qu'ils pourront partir en vacances cet été, les réservations de TGV pour la période ne représentaient que 10% des capacités, un niveau jamais atteint depuis la création du train à grande vitesse.

Parmi les destinations les plus réservées, notamment en juillet et en août, figurent la région Sud (25 % des ventes), l'axe Sud-Ouest (14 %), la Bretagne (12 %) et le Languedoc (11 %). Vendredi, après les annonces du Premier ministre, la fréquentation du site oui.sncf avait déjà augmenté de 120% mais les commandes de billets étaient restées relativement faibles.

La SNCF avait ouvert ses réservations pour juillet et août le 10 mars, quelques jours avant le début du confinement. Mais elle a depuis dû fortement réduire la voilure et continue pour l'instant à ne vendre que la moitié de ses sièges pour respecter les règles de distanciation, au moins jusqu'à ce que le gouvernement ne donne de nouvelles instructions dans la perspective de la fin de la première phase de déconfinement le 2 juin.