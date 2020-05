publié le 18/05/2020 à 17:13

Jeudi 14 mai, le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué que l'on pourrait se déplacer partout en France cet été. Depuis, la fréquentation du site de la SNCF a bondi de 120%. C'est aussi le constat de Stéphane Le Bihan, directeur général de VVF Villages qui possède 90 sites en France.

"50% des consultations se terminent en commande, on a enregistré plus de 1.000 clients depuis les annonces du gouvernement. On a une croissance de 70% de notre chiffre d'affaire par rapport à l'année dernière. Les demandes sont orientées sur le littoral, la campagne et la moyenne montagne. Les gens recherchent le calme mais aussi des activités orientées vers la culture, le terroir, les loisirs sportifs notamment en pleine nature mais aussi tout ce qui concerne la gastronomie", explique Stéphane Le Bihan.

Concernant les choix de localisation, ils ciblent "plutôt des zones vertes comme le massif central, les Alpes et un point particulier (...)". L'un des enjeux pour VFF Villages c'est également la partie budgétaire. "Il y a une baisse d'activité sur une partie de notre clientèle qui a un pouvoir d'achat inférieur à 2.000 euros par mois. On attend l'annonce des mesures du gouvernement sur le tourisme associatif et le tourisme social car il y a un très gros enjeu pour que tout le monde ait droit aux vacances", déclare-t-il.