Idée vacances en France : La Baie de Somme et son estuaire

publié le 30/04/2020 à 10:47

L’estuaire de La Baie de Somme, sur la côte picarde, offre à ses visiteurs quelque 7.000 hectares de nature sauvage, de paysages façonnés par la marée, de vastes étendues de sables et de champs, des refuges pour des milliers d’oiseaux migrateurs et une impressionnante colonie de phoques et veaux marins.

Ce site d’exception se découvre aussi au parc du Marquenterre, au cœur de la réserve naturelle. Les visiteurs pourront y observer sans les déranger 300 espèces d’oiseaux, canards et autres échassiers rapaces. Un véritable paradis pour l’ornithologue Philippe Carruette, grand amoureux de la Baie. Selon ce spécialiste, la nature déjà préservée du site n’a pas forcément été bouleversée par le confinement.

Pour toutes ces raisons, les professionnels du tourisme aspirent à retrouver leurs visiteurs. Car en cette période, ce territoire est normalement très fréquenté (entre la plage du Crotoy, le Hourdel ou le quartier des pêcheurs de Saint-Valéry-sur-Somme). Entre deux balades, à pied, à vélo, à cheval ou sur l’eau, vous pourrez déguster des salicornes, ces fameux haricots de mer croquants dans cette Baie de Somme, peut-être bientôt un peu plus accessible.

Des vacanciers sur La Baie de Somme (Illustration) Crédit : Gilles Targat / Photo12 via AFP