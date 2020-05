publié le 29/04/2020 à 14:25

C'est une aventure maritime que ces 25 Néerlandais ne sont pas prêts d'oublier. Comme le rapporte le rapporte le média américain CNN, ce groupe d'adolescents a dû traverser l'Atlantique à la voile pour pouvoir regagner leur pays. Au départ, ils devaient effectuer une croisière dans les Caraïbes, puis revenir en Europe en avion. Mais, le coronavirus a tout bouleversé.

Comme l'explique CNN, les 25 adolescents, leurs 3 professeurs et les 12 membres de l'équipage du voilier se sont d'abord retrouvés bloqués dans les Caraïbes. Un voyage pédagogique arrêté brutalement à cause du coronavirus et des mesures de confinement mises en place. Impossible de rentrer aux Pays-Bas par les airs, ils décident donc de voguer avec le Wylde Swan, le voilier de leur périple.

"Nous avons décidé que la meilleure solution pour les élèves était de rentrer aux Pays-Bas en bateau, plutôt que de rester dans les Caraïbes où la situation était incertaine", précise le directeur de l'agence de voyages au média américain. Les adolescents avec leurs professeurs et les membres de l'équipage du Wylde Swan ont effectué une traversée de plus de 8.000 kilomètres et sont arrivés à bon port le 26 avril.



Ils ont pu sortir un par un du bateau tout en respectant les gestes barrière et les distanciation sociale à terre. Ils avaient tous été testés négatifs au Covid-19 avant d'embarquer sur le voilier.