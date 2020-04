Idée vacances en France : la Cité de Carcassonne et les châteaux cathares

publié le 29/04/2020 à 17:47

La cité de Carcassonne est l'un des 10 sites les plus connus au monde. Pour l'heure, elle demeure fermée. Entre les remparts, on entend seulement le bruit du vent, le chant des oiseaux et de temps en temps les très rares habitants de la cité.

Ils sont 47 résidents perdus au cœur de cet espace médiéval de 11 hectares. Parmi eux, Jean-François Vassal est guide et historien. Tout le monde l'appelle ici le chevalier de la cité. "Même les plus anciens, qui ont connu étant enfants la seconde guerre mondiale à la cité, disent que vide comme ça, ça n'est jamais arrivé", explique-t-il.

D'où cette ambiance incroyable pour Christophe Varennes, l'administrateur du château et des remparts. Pour lui, "c'est surréaliste !". "C'est un lieu habituellement très fréquenté avec énormément de gens, beaucoup de touristes étrangers, on est habitués à avoir un milieu assez cosmopolite", raconte-t-il.

On est très loin des 4 millions de visiteurs accueillis chaque année. La question est bien sûr de savoir si tous ces touristes vont pouvoir revenir cet été. La réponse est non. Les touristes étrangers qui constituent une grande partie du public, notamment les Espagnols, ne seront pas là.

La plus grande cité médiévale d'Europe

D'où l'intérêt pour les Français de réinvestir les lieux. Tout cela dans un cadre magique, une invitation au rêve pour Jean-François Vassal. "C'est la plus grande cité médiévale d'Europe", rappelle-t-il. "Avec cet aspect un peu féérique puisque la cité de Carcassonne a inspiré non seulement des gens comme Walt Disney pour ses dessins animés mais également des réalisateurs puisque des films comme Robin des bois ont été filmés ici", raconte-t-il, rappelant que la cité a "2.000 ans d'histoire".

On peut imaginer un déconfinement par pallier pour la cité, avec l'accès filtré dans les rues médiévales et entre les remparts et un peu plus de temps pour la visite du château. Mais tout est possible pour le mois de juillet, dans une région qui recèle beaucoup de trésors, comme l'explique Christophe Varennes : "Il n'y a pas que le château de Carcassonne, il y a tous les châteaux cathares." "On a la chance d'être dans une région qui est magnifique qui permet aux touristes de profiter de grands espaces naturels", ajoute-t-il. "On parle souvent des plages. Cette année ce sera peut-être l'année des Corbières."

La cité de Carcassonne, les châteaux cathares et de belles balades dans les Corbières : une carte postale bien alléchante.