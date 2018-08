"Super-Pets" : Warner Bros prépare un film sur les super-animaux DC Comics

publié le 01/08/2018 à 17:09

C'est la nouvelle que personne n'attendait. Super-Pets, le comics basé sur des animaux dotés de capacités incroyables, va être adapté en film d'animation. En effet, selon le site Collider, Warner Bros (détenteur des droits DC Comics) a affirmé sa volonté de développer une intrigue autour de tous ces petits personnages poilus, parmi lesquels, le chien Krypto (Superman), le chien Ace (Batman), le chat Streaky (Supergirl), le singe Beepo (Superboy).



Jared Stern, l’un des scénaristes de LEGO Batman : Le film et M. Popper et ses pingouins, a été choisi pour être le réalisateur de cet ambitieux projet. Un pari de taille pour l'Américain, qui s'essayera pour la première fois à la réalisation d'un film animé.



Aucune précision n'a été donnée sur le fait de savoir si oui ou non le film sera basé sur les comic books, Legion of Super-Pets, sorti dans les années 60, ou bien, sur les dessins animés DC Super-Pets, du programme DC Nation Shorts, diffusés en 2013.