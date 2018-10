publié le 03/10/2018 à 17:56

Et si vous passiez Halloween avec l'une des sorcières plus célèbres de la télévision ? À partir du 26 octobre 2018, Netflix dévoilera Les Nouvelles aventures de Sabrina.



Après un premier trailer satanique, la série s'offre une bande-annonce à la croisée de Riverdale et d'American Horror Story où les forces maléfiques rôdent à Greendale, ville voisine de Riverdale. Musique pop des années 50, fêtes lycéennes, tendres baisers entre Sabrina et Harvey, laissent peu à peu à la place à une cérémonie dans une forêt sombre.

Pour son 16e anniversaire, Sabrina va devoir choisir : une vie d'humaine ou de sorcière. Une décision bien compliquée pour la jeune femme, coincée entre deux mondes que tout oppose. Ne vous fiez donc pas à l'ambiance "teen" qu'on a pu découvrir dans Riverdale, avec Les nouvelles aventures de Sabrina, vous aurez droit à des pendaisons, des sacrifices, du sang et le démon Baphomet.