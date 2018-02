publié le 12/02/2018 à 11:45

C'est un grand moment pour les fans de Justice League. Trois mois après sa sortie, les fans ont enfin accès à une première scène coupée du film, signé au départ par Zack Snyder. Le réalisateur avait quitté le projet avant sa sortie, à la suite d'un drame familial. Joss Whedon, de la team Marvel avait alors pris le relais et modifié la version originale, au grand dam de certains fans. Une pétition a même été lancée pour que le Justice League de Snyder soit dévoilé. C'est désormais chose faite, en partie, avec une première scène coupée, où on découvre le costume noir de Superman.



Ce costume, nommé le Solar Suit, avait été teasé par Zack Snyder et Henry Cavill sur les réseaux sociaux, des mois avant la sortie de Justice League. C'était grâce à cette tenue que Superman était censé revenir à la vie, après son sacrifice contre Doomsday dans Batman V Superman (dont Justice League est la suite). Mais, Joss Whedon a finalement choisi de ressusciter l'Homme d'Acier grâce aux Mother Boxes, ces ordinateurs ultra-technologiques venus d'une autre dimension et de lui laisser son costume rouge et bleu.

Dans la vidéo publiée par la chaine YouTube Legião dos Heróis (chaîne consacrée à la pop culture), on aperçoit un Superman hagard se promenant dans son vaisseau kryptonien. Une sorte de capsule s'ouvre sur son passage, où on voit rapidement le fameux Solar Suit, de toute beauté. Reste à savoir si on découvrira un jour la suite de la scène...