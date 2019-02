Zack Snyder rend hommage à Ben Affleck, "le meilleur Batman de tous les temps"

publié le 19/02/2019 à 21:02

"Le meilleur Batman de tous les temps". C'est dans ces termes que le réalisateur Zack Snyder a rendu hommage à Ben Affleck, qui n'incarnera plus le justicier masqué. Au cours de sa carrière, il aura porté le célèbre costume dans Batman V Superman et Justice League avec Zack Snyder (et Joss Whedon), sans oublier Suicide Squad de David Ayer.



Sur le réseau social Vero, Zack Snyder a ainsi rendu hommage à Ben Affleck, avec une photo du comédien dans Batman V Superman : "Il y avait ce temps au-dessus [celui de la photo]... le temps d'avant... Il y avait des choses parfaites... Des diamants purs", démarre le réalisateur avant de conclure : "Merci mon ami pour m'avoir comblé avec ce p*tain de menton glorieux et un incroyable cœur".

Un message qui fait suite aux propos de Ben Affleck du 15 février 2019, où il donne les raisons de son départ du film The Batman : "J'ai travaillé avec un excellent scénariste, mais je n'ai pas réussi à obtenir un bon résultat. Je n'ai pas trouvé le truc. Alors, j'ai pensé qu'il était temps que quelqu'un d'autre tente sa chance".

Le message touchant de Zack Snyder à Ben Affleck sur le réseau social Ero Crédit : Capture d'écran Ero

Qui pourrait remplacer Ben Affleck ?

Dans les cartons de Warner Bros depuis deux ans, le prochain long-métrage consacré à Batman a connu de nombreux rebondissements, entre le départ de Ben Affleck de la réalisation, une réécriture de scénario et un changement de titre.



Les fans de DC Comics savent désormais que le film est annoncé pour le 25 juin 2021, sans Ben Affleck donc. Selon les premières informations circulant sur le scénario, Untitled Batman Project sera centré sur un jeune Batman. De premières rumeurs affirmaient il y a quelques mois qu'Oscar Isaac (Star Wars 9) et Kit Harington (Game of Thrones) avaient été approchés par la production.