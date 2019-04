"Shazam !" : un film DC Comics différent, mais avec de trop grosses erreurs

Crédit : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / Steve Wilkie/ & (c) DC Comic

publié le 03/04/2019 à 08:00

La sortie d'un film DC Comics est toujours un événement. Soit parce qu'il n'a pas de projection presse, ce qui est généralement mauvais signe, soit parce qu'il a été annoncé par la presse américaine comme un film "révolutionnaire". Qu'en est-il réellement de Shazam ! en salles le 3 avril 2019 ? Attention, la suite contient quelques spoilers.



Sur le papier, le scénario de Shazam ! a de très bons arguments. Billy Batson (Asher Angel),, est un orphelin rebelle et solitaire, qui s'enfuit de toutes ses familles d'accueil. Parce qu'il a un "cœur pur", il est choisi par le Sorcier Shazam (Djimon Hounsou) qui lui transmet ses pouvoirs. Billy n'a qu'à prononcer le nom du sorcier - Shazam - pour se transformer en super-héros (Zachary Levi). Un adolescent dans le corps d'un adulte, doté de pouvoirs extraordinaires, on n'a encore jamais vu cela dans un film DC.



Après Aquaman, une épopée spectaculaire qui n'a pas peur du ridicule, DC Comics continue donc son renouveau dans les salles avec Shazam !. Dans les trailers il est présenté comme un film "fun" qui ne se prend pas la tête, comparé à Batman V Superman ou Man of Steel. Malheureusement, Shazam ! a de trop gros défauts pour être une réussite, malgré de bons éléments.

> Shazam ! - Bande Annonce Officielle (VOST) - Zachary Levi / Asher Angel

Les meilleurs moments du film sont dans les bandes-annonces (et ne durent que 5 minutes au total)

Quel que soit le film, les bandes-annonces ont toujours le risque de dévoiler les meilleurs moments de l'histoire, voire toute l'intrigue. Tout le monde ne peut pas faire comme les frères Russo, qui ajoutent des scènes dans les trailers d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame pour brouiller les pistes. Et certains fans de DC Comics savent qu'il ne faut pas se fier aux bandes-annonces "fun" et rythmées comme celles de Suicide Squad. Le film de David Ayer se révélant, au final, une déception.

Les premiers trailers de Shazam ! étaient convaincants, grâce aux duos Freddy-Billy, puis Freddie-Shazam. Quelques références à Batman, Aquaman et Superman y sont aussi distillées, pour le plaisir des fans de DC. Malheureusement, ces scènes sont les meilleures parties du film. Il faut attendre au moins 45 minutes (ou une heure) pour les voir. Et elles ne durent que quelques minutes. La déception peut être grande, surtout si vous avez regardé plusieurs fois les bandes-annonces de Shazam !. L'ennui est bel et bien présent pour le reste de l'intrigue.

C'est trop long (et parfois ennuyeux)

Une fois passé les tests des super-pouvoirs de Shazam, les achats de bières et les recharges de téléphone, le reste du film est long. Pourtant, là aussi, il y a de la matière et de la nouveauté. Certains dialogues montrent combien DC Comics veut faire passer des messages ancrés dans la réalité : la famille, le handicap, l'amour, le harcèlement à l'école. Mais, on a du mal à y croire et le film se perd entre le genre de super-héros et comédie familiale pour les vacances de Noël (en plein mois d'avril). Shazam ! est un film plein de bonnes intentions, mais il n'arrive pas à donner une belle entrée à son personnage.

Le comble de l'ennui se produit dans les dernières 45 minutes du film, pendant le combat final de Shazam contre le docteur Sivana et les Sept Pêchés Capitaux. Une bataille qui s'étire, alors qu'elle aurait pu être pliée en moins de temps. Shazam sait comment détruire le pouvoir de Sivanna, mais il faut attendre encore et encore avant qu'il y parvienne. Dommage pour cette fin, puisqu'elle contient l'autre meilleur moment de l'histoire : la transformation des frères et sœurs de Billy en super-team.

Des effets spéciaux qui font mal aux yeux

Si James Wan assume complètement le côté "Yolo" d'Aquaman avec des fonds verts et des rochers en carton-pâte on a du mal à croire que David F. Sandberg a pris le même parti. Belle déception devant les Sept Pêchés Capitaux, sortes de monstres qui semblent tout droit sortis des premiers jeux vidéo, et les scènes de combats dans les airs entre Shazam et Sivana. Ça pique les yeux et là aussi, c'est dommage.

Mais, Zachary Levi et Jack Dylan Grazer sont parfaits

Zachary Levi et Jack Dylan Grazer dans "Shazam !" Crédit : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / Steve Wilkie/ & (c) DC Comic

Shazam ! est revigorant surtout grâce à son casting attachant et crédible. Zachary Levi, que certains et certaines ont déjà vu dans la série Chuck et aux côtés de Thor dans la saga Marvel consacrée au dieu d'Asgard. Il s'amuse, il s'éclate et c'est communicatif. Il est à l'image de ce super-héros qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive, ni tout ce qu'il peut accomplir. Comme Robert Downey Jr. pour Iron Man, Zachary Levi est né pour incarner Shazam.



Très bonne performance aussi de Jack Dylan Grazer (Ça, My Beautiful Boy) dans le rôle de Freddy, le frère de Billy et acolyte. C'est le "Robin fun" de Batman, mais surtout le fan de super-héros et héroïnes que nous sommes. Avec son t-shirt au logo d'Aquaman, son Batarang et une balle de pistolet collector arrêté par Superman, Freddy est parfait. Et DC Comics permet à un jeune héros handicapé d'être au centre d'un film de ce genre.



Faithe Herman, qui cartonne dans la série This Is Us, est aussi excellente dans le rôle de Darla. La petite sœur qui parle non stop, mais qui arrive à garder contre toute-attente le secret de la véritable identité de Shazam.

Bravo à la diversité !

Shazam entouré de sa fratrie Crédit : WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / Steven Wilke © DC Comics

Shazam ! est le premier film de DC Comics à mettre en scène des enfants et adolescents, qui sont issus de la diversité. Il était temps ! Chacun et chacune apporte son petit plus à l'intrigue, qui se perd parfois entre comédie pour enfants-adolescents et introduction d'un super-héros de DC. Mention spéciale pour le discours de Freddy sur la place des handicapés dans la société : "Tu me regardes, mais tu ne me vois pas", lance-t-il à son frère. Frace Fulton qui incarne Mary, l'aînée de cette fratrie recomposée, montre qu'elle est indépendante, proche de sa famille et met une sacrée raclée aux monstres ceux qui lui cherchent des noises.



Malgré ce beau casting et le message positif que Shazam ! libère, il se perd dans tout ce qu'il essaye de montrer. DC Comics a encore du temps pour arriver à de bons films, mais avec Aquaman et Shazam ! l'écurie rivale de Marvel prouve qu'elle n'a pas fini de nous étonner et fait enfin entrer la fraîcheur, l'humour, la diversité dans son univers. Comme peuvent le dire certains professeurs dans un bulletin scolaire : "Peut mieux faire".