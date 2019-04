publié le 03/04/2019 à 15:45

Comment Arthur Fleck est-il devenu le Joker ? C'est ce que vont nous raconter Joaquin Phoenix et le réalisateur Todd Phillips (Very Bad Trip) dans Joker, en salles le 9 octobre 2019. Après une première affiche officielle, le long-métrage s'offre enfin une bande-annonce superbe et angoissante.



Joker s'annonce comme un film DC de toute beauté à l'image de la trilogie Batman de Christopher Nolan : sombre, délicat, psychologique. Il y aura de l'action, mais les fans découvriront surtout les origines de la folie d'Arthur Fleck. Un homme au teint pâle, maigre, paria de la société, qui entretient une relation fusionnelle avec sa mère, incarnée par Frances Conroy (3 Billboards, Les panneaux de la vengeance).

Cette première bande-annonce offre une palette d'émotions, de frayeurs et de malaises. Entre les rues de Gotham City, l'asile d'Arkham et l'appartement de la mère d'Arthur Fleck, on aperçoit aussi Robert de Niro et Brett Cullen (Thomas Wayne, le père de Bruce). Dans cette aventure bariolée, notre futur Joker rencontrera aussi l'amour avec le personnage de Zazie Beetz (Deadpool 2). Pas de doute, cette première origin story du Joker s'annonce très convaincante.