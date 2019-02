publié le 14/02/2019 à 11:20

Plus d’un an après la sortie de Justice League, Zack Snyder continue de distiller des photos et des informations de sa version du film. Le réalisateur avait dû quitter le projet quelques mois avant sa sortie, après la mort brutale de sa fille.



Joss Whedon (Avengers et Avengers 2 : L'Ère d’Ultron) avait alors repris le film. Il avait injecté un peu de l’ADN Marvel et reshooté de nombreuses scènes de la version de Zack Snyder. Si les fans de DC Comics continuent de demander la version de Justice League de Synder, ce dernier vient de dévoiler le costume qu’il avait prévu pour Flash (Ezra Miller). On ignore encore s’il s’agit de la tenue prévue pour la fin du film ou un simple test. Sur le cliché, Barry Allen pose sur un tas de décombres, probablement après un passage destructeur de Steppenwolf et des Parademon.

Ce costume est mis en valeur par un éclair sur la poitrine, plus en relief que dans le costume choisi par Joss Whedon. Les lecteurs et les lectrices de comics pourraient reconnaître la tenue portée par Wally West, troisième personnage à porter le costume du super-héros. Zack Snyder envisageait-il de développer un peu plus Flash dans Justice League ? De lui faire visiter le futur pour rencontrer ses autres versions ? Pour le moment, les fans restent sans réponse, en attendant plus de détails de la part du réalisateur.

À gauche le costume par Zack Snyder, à droite celui choisi par Joss Whedon Crédit : RTL.fr / Zack Snyder / Warner Bros