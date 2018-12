publié le 13/12/2018 à 16:08

Superman n'a qu'à bien se tenir. Selon une étude menée par Creative Artists Agency + shift7, il est prouvé que les films qui mettent en avant des personnages féminins remportent plus de succès qu'un long-métrage avec des personnages masculins.



Sur 350 films analysés (sortis entre 2014 et 2017), on remarque que les plus gros succès au box-office étaient des longs-métrages qui mettaient en avant des héroïnes : Wonder Woman, Vaiana, ou bien encore La Belle et la bête, ont ainsi mieux fonctionné que des films portés sur une intrigue masculine. Les 105 films menés par des femmes ont amassé plus d'argent que les 245 films portés par des hommes.

Peu importe le coût de la production : que le film bénéficie d'un budget conséquent ou non, l'étude démontre que le constat reste inchangé. En moyenne, la recette d'un film avec une héroïne est de 586 millions de dollars contre 514 millions pour des longs-métrages avec un homme.

Movies starring women earn more than male-led films, shows new study from #CreativeArtistsAgency and @shift7https://t.co/snXGUGAx93 — CAA Foundation (@caafoundation) 11 décembre 2018

Le Bechdel Test, un critère important pour réussir

L'étude démontre également que tous les films qui ont réussi le test du Bechdel [si deux personnages féminins sont identifiables, parlent ensemble et autre chose que d'un homme, ndlr], connaissent un succès plus important dans les salles de cinéma.



En témoignent les chiffres : les films ayant respecté cette règle ont amassé plus 618 millions de dollars de recettes dans le monde (en moyenne), contre 413 millions pour celles qui ne l'ont pas suivi. Nul doute qu'avec l'arrivée de Captain Marvel mars prochain, les studios Disney et Marvel prendront acte de cette étude.