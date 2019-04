publié le 05/04/2019 à 10:00

Les scènes post-génériques étaient une tradition Marvel au cinéma. Mais, depuis Suicide Squad en 2016, les films DC Comics s'y mettent aussi. Ainsi, Shazam ! le nouveau films DC-Warner Bros, en salles le 5 avril 2019, réservent deux scènes bonus aux spectateurs et spectatrices. Attention, la suite contient des spoilers.



Shazam ! a beau avoir de gros défauts de scénario, rythme et effets spéciaux, il apporte une fraîcheur bienvenue dans l'univers précédemment sombre et sérieux du DC Universe. Et si les meilleurs moments du film sont bel et bien dans la bande-annonce, pour une durée totale de cinq minutes, Shazam ! possède quelques bonnes surprises.

Des rebondissements qui nous préparent à la suite des aventures de ce super-héros, incarné avec panache par Zachary Levi. D'ailleurs, David F. Sandberg, le réalisateur et Peter Safran, le producteur, ont déclaré qu'ils sont "partants pour la suite de Shazam !" lors d'un entretien pour Comic Book. A-t-on d'ores et déjà des indices dans les deux scènes post-génériques ?

Le Docteur Sivana rencontrer Mister Mind

Vous avez bien lu. Dans la première scène post-générique, Thaddeus Sivana est en prison. Les murs de sa cellule sont recouverts des sept symboles qui lui ont permis d'ouvrir la porte vers le Rocher de l’Éternité. Il tente de comprendre leurs sens lorsque retentit une voix masculine. Elle lui explique qu'il existe d'autres moyens d'accéder à la magie, et qu'ensemble ils réussiront à mettre la main sur une source de pouvoir bien plus puissante. C'est le ver de terre, vu précédemment dans une cloche de verre dans la cave du Sorcier, qui s'adresse à Docteur Sivana. On devine que "l'insecte" est donc un méchant bien plus puissant que les Sept Pêchés Capitaux.



En réalité, il s'agit de Mister Mind. Né dans les comics en 1943, c'est un ver de terre de la planète Vénus qui est un télépathe. Il peut contrôler les esprits et projeter des images mentales à ses victimes. Il est le seul survivant de sa race et apparaît de manière irrégulière dans les comics. Il forme la Monster Society of Evil, première équipe de super-méchants dans les comics DC et ennemis jurés de Shazam.

On peut en déduire que si Shazam 2 a bien lieu, Mister Mind va aider le docteur Sivana à s'échapper de prison pour préparer sa revanche contre Shazam et sa fratrie. Le ver de terre surpuissant pourrait emmener le scientifique dans une autre dimension, à la recherche des créatures, sorciers et sorcières qui formeront ensuite la Monster Society of Evil.

Un clin d’œil à Aquaman

Pour cette ultime scène bonus, nous retrouvons notre super duo Freddy-Shazam dans un nouveau test de super-pouvoirs. La séquence offre un clin d’œil à Aquaman, puisque Freddy demande à Shazam de vérifier s'il peut "parler aux poissons". Une référence à la réplique de Bruce Wayne dans Justice League. Lorsqu'il rencontre Arthur Curry pour la première fois, il lui déclare : "On m'a dit que tu peux parler aux poissons". Dans Aquaman, deux garçons de l'école du jeune Arthur se moquent aussi de lui lorsqu'ils sont à l'aquarium et qu'il s'adresse aux poissons.

Shazam essaye alors de communiquer avec un poisson rouge dans un bocal. Il se moque de Freddy, qui porte un t-shirt orné du symbole d'Aquaman, en lui faisant croire qu'il a réellement ce pouvoir. Et lorsque Shazam lui demande l'intérêt d'une telle aptitude, Freddy répond le plus sérieusement du monde : "À commander toutes les créatures de l'océan". Exactement comme le fait Aquaman dans son film solo, lors de la bataille finale. Cette scène bonus prouve de nouveau que le tandem Jack Dylan Grazer - Zachary Levi fonctionne à merveille.