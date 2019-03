Will Smith (gauche) et Idris Elba le 14 novembre 2015 au Governors Awrads

S'il est certain que Will Smith ne figurera pas au casting de la suite, on ne connait pas encore le nouveau visage de Deadshot. Une piste semble tout de même envisagée pour le rôle de super-sniper dans Suicide Squad 2 : Idris Elba. L'acteur serait en négociations avec James Gunn et la production du long-métrage, d'après le magazine américain The Hollywood Reporter.



Le comédien, actuellement sur Netflix dans les séries Luther et Charlie, monte le son, aurait rencontré le réalisateur vendredi 1er mars 2019. Toujours selon The Hollywood Reporter, Idris Elba serait "le premier et unique choix de James Gunn et du studio [Warner Bros.]" qui produit le film DC Comics.

La décision du départ de Will Smith du casting a été prise à l'amiable entre l'acteur et la production pour des raisons de "planning", selon le média américain Variety. Concernant la réalisation, James Gunn, renvoyé de Marvel Studios par Disney pendant l'été 2018, sera à la fois scénariste et réalisateur de Suicide Squad 2. Des sources ont confié à THR que l'objectif de James Gunn est de donner "une autre direction à la franchise [Suicide Squad] avec de nouveaux personnages et donc un nouveau casting".

On ne sait pas encore si Margot Robbie (Harley Quinn) reprendra son rôle, alors qu'elle est attendue dans Birds of Prey (19 février 2020) où elle fera équipe avec Huntress, Black Canary, Renée Montoya et Batgirl. Pour ce qui est de la date de sortie américaine, le 6 août 2021 est pour le moment avancée.