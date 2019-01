publié le 22/01/2019 à 13:16

Après avoir été trollé par Hugh Jackman (Wolverine) et Jake Gyllenhaal (Mystério), Ryan Reynolds passe aux choses sérieuses. Dans un long entretien pour le média américain Variety, l'acteur se confie sur de Deadpool 3, qui est en bonne voie.



"Mon équipe travaille déjà sur Deadpool 3", commence Ryan Reynolds avant de préciser que le film partait "dans une direction complètement différente" des précédents volets puisque "souvent, ils [les producteurs] changent ou reboot un personnage quatre films trop tard". Peut-on donc imaginer que Deadpool va s'assagir dans ce prochain film ? Difficile d'y croire tant le personnage est le sale gosse par excellence de Marvel.

En mai 2018, Ryan Reynolds avait expliqué les projets qu'il nourrissait autour de l'intrigue de Deadpool 3. "J'adorerais le voir au côté de la X-Force [super-team de mutants dont on a un aperçu dans Deadpool 2] (...) Je pense juste que si on veut réaliser un autre film solo sur Deadpool, il faut réduire le budget à néant, casser toutes les barrières et faire quelque chose que personne n'a réalisé auparavant".

Le film "X-Force" devrait sortir avant "Deadpool 3"

Apparue brièvement dans Deadpool 2, la super-team de mutants aurait droit à son propre film, avant la suite des aventures de Deadpool. C'est en tout cas ce qu'assurent les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick (les scénaristes de la franchise) : "Si on se base sur la chronologie que nous avons établie, X-Force sortira avant Deadpool 3. On est un peu sur le modèle des sorties d'Iron Man, Iron Man 2, Avengers, puis Iron Man 3, dans le sens où nous n'avons pas encore écrit le scénario d'X-Force (...) Nous prévoyons Deadpool 3 à un moment donné, mais c'est un peu prématuré, car cela fera passer X-Force au second plan", explique Rhett Resse à Variety.



Paul Wernick poursuit en expliquant que les scénaristes "sont constamment en contact avec Ryan Reynolds" et qu'ils s'échangent tout le temps leurs idées par messages", avant de conclure : "Nous y arriverons au moment opportun, mais pour le moment, X-Force est la prochaine étape".