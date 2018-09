publié le 27/09/2018 à 20:30

Après Wonder Woman, DC Comics passe à la vitesse supérieure avec Birds of Prey. Annoncé il y a plusieurs mois, il sera le premier film de la maison rivale de Marvel, centré sur un groupe de super-héroïnes. En l’occurrence, le gang d'Harley Quinn, qui sera de nouveau incarnée par Margot Robbie après sa première apparition dans Suicide Squad.



Birds of Prey sera réalisé par Cathy Yan (Dead Pigs) et mettra en scène Helena Bertinelli /Huntress, Dinah Lance/Black Canary et Rene Montoya aux côtés d'Harley Quinn.



Le média américain Deadline a d'ailleurs révélé que Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane, Fargo) incarnera Huntress, fille d'un parrain du crime, qui a décidé de devenir une justicière après l'assassinat de ses parents. Jurnee Smollett-Bell (True Blood, Underground) campera de son côté Black Canary (vue aussi dans Smallville, Flash ou encore Arrow). Experte en arts martiaux, elle possède un cri perçant capable de détruire toutes sortes d'objets et neutraliser ses adversaires.



Mary Elizabeth Winstead et Jurnee Smollett-Bell incarneront Huntress et Black Canary Crédit : RTL.fr / DC Comics / Jordan Strauss/AP/SIPA / DeaPlaneta

Black Mask, le grand méchant du film ?

Le quatuor des Birds of Prey devrait affronter un seigneur du crime : Black Mask. S'il n'a aucun super-pouvoir, il est un génie du crime sadique, utilisant toutes ses relations pour arriver à ses fins. Selon une rumeur, les Birds of Prey devront affronter ce dernier afin de sauver la justicière Cassandra Cain.

Le tournage de BIrds of Prey devrait débuter fin 2018 ou début 2019 pour une sortie en janvier 2020. Reste à savoir qui incarnera la policière Rene Motoya de Gotham City. Toujours selon Deadline, Justina Machado (Au fil des jours) et Roberta Colindrez (Vida) sont au coude-à-coude pour obtenir le rôle.