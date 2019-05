publié le 31/05/2019 à 21:31

C'est bel et bien la star de la saga Twilight qui sera le prochain Chevalier Noir. Robert Pattinson incarnera le héros dans The Batman, confirme le média américain Variety ce vendredi 31 mai. L'acteur britannique va donc prochainement traquer les vilains de Gotham City dans le long-métrage de Matt Reeves.



La rumeur courait déjà depuis mi-mai et Warners Bros a décidé que le comédien de 33 ans campera bien le nouveau Bruce Wayne. Le contrat a été signé. Robert Pattinson succédera donc à Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck dans le costume de Batman.

Il n'y a toujours pas de date officielle concernant le début du tournage, celui-ci devrait toutefois débuter d'ici la fin de l'année voire début 2020. En revanche, les aventures du Chevalier Noir ont déjà une date de sortie en salles : le 25 juin 2021. Cette adaptation pourrait voir le grand retour sur les écrans noirs du Pingouin, un méchant emblématique.