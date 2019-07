publié le 19/07/2019 à 10:47

Ce que craignait le Loser's club est arrivé : le monstre Pennywise est de retour à Derry, 27 ans après leur première rencontre. Les membres du club ont maintenant bien grandi, mais ils sont décidés à en finir avec le clown qui les a traumatisé dans leur enfance, ils se le sont promis.

La nouvelle bande-annonce sanglante dévoilée par Warner Bros donne un premier aperçu du cauchemar que vont vivre Jessica Chastain, James Mc Avoy et le reste de la bande. Dans celle-ci, celle qui joue le rôle de Beverly Marsh adulte (Jessica Chastain) apparaît couverte de sang. Plus de 17.000 litres de faux sang ont été utilisé pendant le tournage, pour un effet des plus gores.

Elle s'est exprimée à ce sujet à la 50e édition du Comic Con de San Diego. "Je me disais : d'accord. Faisons Carrie sous stéroïdes. Et c’est ce qu’Andy Muschietti (le réalisateur du film, ndlr) a fait, mais ça m’a littéralement torturée parce que je ne savais pas que ce serait comme ça pendant tout le tournage".

La suite du film d'horreur le plus rentable de l'histoire fera aussi apparaître le casting de la première partie, puisque le film était sensé être sur la relation entre l'enfance et la vie d'adulte. L'auteur s'était exprimé en 2015, dans les colonnes de Yahoo Entertainment : "Je voulais vraiment écrire une histoire sur ce qu'on perd et ce qu'on gagne en devenant adulte et sur les choses que l'on vit en tant qu'enfant qui se développent plus tard".

Ça : chapitre 2 sortira en salles le 18 septembre 2019.