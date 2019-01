BIRDS OF PREY Teaser Trailer (NEW 2020) Margot Robbie Superhero Movie HD

publié le 28/01/2019 à 18:16

Adios Aquaman, Batman et autres Superman ! Place au girl power de DC Comics avec Birds of Prey and the fantabulous emancipation of Harley Quinn. C'est le pari de Warner Bros pour 2020, après les réactions unanimes du public pour Harley Quinn (Margot Robbie) dans Suicide Squad.



Harley Quinn se débarrasse enfin du Joker pour suivre sa propre aventure au cinéma. Dans Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of Harley Quinn), l'héroïne fera équipe avec les justicières Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), la détective Renée Montoya (Rosie Perez) pour sauver Cassandra Cain alias Batgirl (Ella Jay Basco).Le teaser nous donne un aperçu du girls band entre paillettes, batte de baseball, bouteille de whisky et rire d'Harley Quinn.

On découvre aussi Ewan McGregor dans la peau du criminel Black Mask et Chris Messina dans celle du tueur Victor Zsasz. La vidéo se termine avec la phrase "See you soon" (à bientôt), augmentant l'impatience des fans avant d'en savoir plus sur le film.

Margot Robbie partage une nouvelle photo

De son côté, Margot Robbie a publié sur Instagram une photo d'Harley Quinn sur le tournage du film, qui a débuté il y a quelques semaines. Réalisé par Cathy Yan, Birds of Prey sera le premier long-métrage de DC Comics à mettre en scène les aventures d'une équipe d'héroïnes. Nul doute que les actrices devraient publier d'autres photos du tournage dans les prochains mois.