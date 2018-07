"Les gardiens de la galaxie", la franchise qui ne se prend pas au sérieux

publié le 26/04/2017 à 01:09

Les Gardiens de la Galaxie est sans doute la franchise qui se prend le moins au sérieux dans l'univers des superhéros Marvel. Le deuxième volet, qui sort en salle mercredi 26 avril, promet son lot de scènes kitch et barrées. Une légèreté qui tranche avec le ton grave de films comme The Avengers ou encore Iron Man. Le cinéphile pourra se délecter des aventures de ces mercenaires de l'espace. Dans ce volume 2 survitaminé, le héros, incarné par Chris Pratt, se met à la recherche de son père qui n'est autre qu'un demi-dieu totalement mégalomane.



Dialogues crus, scènes équivoques... Le film réalisé par James Gunn (II) est plutôt adressé aux jeunes adultes. À noter également que la bande originale qui accompagne l'oeuvre du scénariste est sublime. La pop et la folk des années 1970 sont à l'honneur.

Les autres sorties de la semaine :

- Django : le réalisateur Étienne Comar revient sur les trois années que Django Reinhardt, interprété de très belle manière par Reda Kateb, a passé sous l'occupation allemande.



- Jour J : cette comédie de Reem Kherici retrace le quotidien d'une jeune femme qui organise des mariages de luxe. Un soir de beuverie, elle couche avec l'acteur Nicolas Duvauchelle, qui n'est autre que son futur client qui s'apprête à épouser... une ancienne copine d'école de la jeune femme. Ambiance.