publié le 16/06/2019 à 07:30

Le 9 octobre 2019, les fans DC Comics découvriront un tout nouveau Joker avec Joaquin Phoenix. Réalisé par Todd Phillips (Very Bad Trip), le film racontera comment Arthur Fleck est devenu le plus grand psychopathe de Gotham.



Joaquin Phoenix est le 4e acteur après Jack Nicholson (Batman), Heath Ledger (Batman : The Dark Knight) et Jared Leto (Suicide Squad) à incarner l'ennemi juré du Chevalier Noir au cinéma. Dans un entretien pour le média américain Observer, Brian Tyree Henry, un des acteurs du Joker, révèle comment personnage incarné par Joaquin Phoenix est différent de ses prédécesseurs.



"C'est vraiment une origin-story. Les méchants ne naissent pas méchants, ils le deviennent. Il se passe quelque chose dans leur vie qu'il leur fait perdre leur foi en l'humanité, ils voient alors les défauts de l'humanité et sentent qu'ils doivent les corriger", démarre l'acteur avant de poursuivre : "C'est ce qu'il se passe avec le Joker : au début c'est un homme heureux. Il essaye vraiment d'avoir un espoir en l'humanité, jusqu'à qu'elle le détruise et qu'il décide d'abandonner pour la remodeler".

Joaquin Phoenix dévoilera les racines du mal

Todd Phillips ira encore plus loin dans l'histoire du Joker que Tim Burton ou encore Christopher Nolan. Pour la première fois, nous allons découvrir l'enfance du Joker et sa relation fusionnelle avec sa mère, incarnée par Frances Conroy (American Horror Story).

Nous allons découvrir les origines de sa folie. Ce sera le premier film qui montrera Arthur Fleck en tant que comédien raté, qui sombrera petit à petit dans le chaos et le crime. Les autres films avec le Joker le montrent déjà complètement fou et en conflit avec Batman.



On ignore encore si le Chevalier Noir fera une apparition derrière la caméra de Todd Phillips. Dans tous les cas, la prestation de Joaquin Phoenix s'annonce d'ores et déjà excellente, comme on le voit dans la bande-annonce.

> JOKER - Bande-Annonce Teaser (VOST)