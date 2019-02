publié le 25/02/2019 à 02:00

Après les César et les Golden Globes, c'est au tour des Oscars de faire vibrer le monde du cinéma. Les plus grandes stars d'Hollywood se sont donné rendez-vous le 24 février 2019 à Los Angeles, pour remettre et recevoir les statuettes les plus convoitées de l'année.



L'Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 24 statuettes dorées lors d'une cérémonie qui débute à 17 heures heure locale (lundi 2 heures à Pari) au Dolby Theater, sur le fameux "Walk of Fame" de Hollywood Boulevard.

La soirée a débuté par le traditionnel tapis rouge. Plusieurs membres de l'équipe de Roma, lettre d'amour au Mexico des années 1970 d'Alfonso Cuaron, ont défilé. Le film fait figure de favori après avoir remporté le Golden Globe du meilleur film. Mais le mystère reste entier, la compétition étant particulièrement ouverte cette année.

Suivez la cérémonie, minute par minute

2h14 - Helen Mirren (The Queen) et Jason Momoa (Aquaman) s'avancent ensuite sur la scène.



2h08 - Tina Fey, Amy Poehler et Maya Rudolph vont remettre l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle. Et c'est Regina King (If Bale Street Could Talk) qui remporte le premier Oscar de la soirée celui du Meilleur second rôle féminin.

2h01 - Adam Lamberg ouvre la 91e cérémonie avec un medley des plus grands titres de Queen, en hommage à Bohemian Rhapsody.

2h00 - Bienvenue dans ce live pour suivre la 91e cérémonie des Oscars sur RTL et RTL.fr.