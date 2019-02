Kyle MacLachlan et Sean Young, les deux amants Paul Atréides et Chani dans le "Dune" de David Lynch (1985)

Kyle MacLachlan et Sean Young, les deux amants Paul Atréides et Chani dans le "Dune" de David Lynch (1985) Crédits : Universal Pictures | Date :

publié le 15/02/2019 à 16:38

Courant 2020, rendez-vous sur la planète ensablée et lointaine de Dune. La saga mythique de science-fiction de Franck Herbert, déjà adaptée par le maître de l'étrange David Lynch en 1984, s'apprête à revenir sur grand écran. Pour le moment, aucune date n'a encore été dévoilée, seule la période de tournage est, elle, connue : au printemps 2019, entre la Jordanie et la Hongrie.



Côté casting, la liste de noms prestigieux s'allonge de semaine en semaine. On connaissait déjà la venue d'Oscar Isaac, Poe Dameron dans les épisodes 7, 8 et prochainement 9 de Star Wars, pour incarner le personnage de Leto Atréides. Et bien, d'autres pointures d'Hollywood rejoignent l'aventure. Selon le magazine américain Variety, Jason Momoa, le puissant Aquaman qui a battu dernièrement tous les scores DC Comics au box-office, interprétera Duncan Idaho, le héros récurrent des livres, joué par Richard Jordan en 1985.

Mais ce n'est pas tout, l'acteur le plus en vogue du moment, Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) jouera le personnage central, Paul Atréides, campé par Kyle MacLachlan (Twin Peaks) dans le film de Lynch. L'actrice britannique Charlotte Rampling se transformera en Révérende Mohiam, autrefois jouée par Siân Phillips. Enfin, on retrouvera l'Espagnol Javier Bardem sous les traits de Fremen Stilgar.