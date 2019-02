publié le 25/02/2019 à 03:09

C'est la frayeur absolue de tous les acteurs lorsqu'ils ont l'honneur de monter sur la scène des Oscars : surtout ne pas tomber dans les escaliers. L'histoire de la cérémonie la plus prestigieuse d'Hollywood est jalonnée de ces chutes très spectaculaires comme celle de Jennifer Lawrence en 2013.



Pour éviter de se prendre les pieds dans sa robe, rien de tel que le bras d'un Avengers prévenant. Pour cette 91ème cérémonie des Oscars, c'est la première récipiendaire de la soirée qui a bien failli trébucher et tomber en se levant de son siège pour récupérer sa statuette. Regina King, pour son rôle dans If Beale Street Could Talk, a ouvert la soirée en recevant l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle.

En se levant de son fauteuil rouge et alors qu'elle commençait à perdre l’équilibre elle a pu compter sur les réflexes de gentleman de l'acteur Chris Evans qui lui a tendu son bras afin qu'elle monte sans encombre les marches de la scène. Rien de plus naturel pour celui qui incarne le justicier à la moralité inflexible : Captain America.

On valide : Chris Evans qui aide Regina King (#BealeStreet) à récupérer son Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle ! #Oscars pic.twitter.com/74TV7s5rFO — WYZMAN ¿ (@WyzmanRajaona) 25 février 2019