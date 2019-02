publié le 01/02/2019 à 11:52

Ce vendredi 1er février 2019 est la journée des adieux au compositeur de génie Michel Legrand. Elle a commencé dès 11 heures par une cérémonie privée en la cathédrale orthodoxe de Paris Saint-Alexandre-Nevsky.



C'est ici que Michel Legrand et Macha Méril se sont mariés en 2014... Un grand nombre de personnalités et d'amis du musicien étaient présents pour cette cérémonie dont l'épouse du président de la République, Brigitte Macron, le réalisateur Claude Lelouch, le compositeur Vladimir Cosma ou le ministre de la Culture Franck Riester. Le cercueil noir jais, porté par quatre hommes, a pénétré l'entrée vitrée de l'édifice religieux à 11h30.

Le public, lui, est invité à se rendre à 14 heures au théâtre Marigny, à deux pas des Champs-Élysées. C'est entre ses murs que se joue actuellement et jusqu'au 17 février Peau d'âne dont Michel Legrand a signé la musique. Cet hommage public sera rendu au milieu de décors. Le cercueil du musicien sera sur la scène du théâtre.

Obsèques Michel Legrand pic.twitter.com/giApAHsjzN — Laurent Marsick (@lmarsick) 1 février 2019

Plusieurs prises de parole sont prévues : Jean-Luc Choplin, le directeur du théâtre Marigny, Frank Riester, le ministre de la Culture, le cinéaste Jean Paul Rappenaud pour qui Michel Legrand avait signé plusieurs musiques de film comme Les mariés de l'an II (dont un extrait sera joué pendant l'hommage), Agnès Varda la complice historique de Michel Legrand et compagne de Jacques Demy, le père de Peau d'âne et des Parapluies de Cherbourg...



Seront aussi présents, son ami de longue date, l'écrivain Didier Van Cauwelaert, le biographe de Michel Legrand, Stéphane Lerouge, Fréderic Beigbeder, Eve Ruggieri et enfin Xavier Beauvois qui symbolise la dernière amitié cinématographique du compositeur de génie.



À l’issue de cette hommage, le rideau rouge de Marigny se fermera symboliquement en laissant partir le cercueil vers le cimetière du Père Lachaise. Michel Legrand reposera non loin du caveau d'Yves Montand et Simone Signoret et de la tombe de Francis Lemarque.



Et pour le grand public de passage à Paris qui souhaiterait communier avec l'oeuvre du musicien, la ville de Paris installera un grand écran sur le parvis de l’Hôtel de ville, écran sur lequel sera diffusé une rétrospective filmée et musicale de l’œuvre de Michel Legrand