et Nassim Aziki

publié le 10/09/2018 à 12:58

Pas moins de trois cents longs-métrages sont montrés dans ce festival du film de Toronto, qui se tient du 6 septembre au 16 septembre 2018. Un film a particulièrement retenu notre attention : A Star Is Born, réalisé par Bradley Cooper. Au casting on retrouve l'acteur de la saga Very Bad Trip aux côtés de la diva de la pop, Lady Gaga.



Cette nouvelle version du film Une étoile est née impressionne. Tout comme la prestation de l'interprète de Poker Face. Elle y incarne une jeune serveuse apprentie chanteuse qui va devenir une vedette grâce à une star de la country dont elle tombe éperdument amoureuse. Seul problème, la médaille à son revers : Ally, son personnage, découvre aussi les dangers de la gloire.

À l'écran, il se passe clairement quelque chose, puisque Lady Gaga est impressionnante. Côté bande-son, les chansons écrites pour le film sont remarquables. La performance de la chanteuse raisonne déjà jusqu'aux Oscars.

Le long-métrage évoque la manière dont un artiste a besoin d'être soutenu par ses proches. "La célébrité est tout sauf naturelle. Certains succombent à la drogue, d'autres sont traumatisés. Pour moi, il est important d’entourer les artistes, de prendre soin d'eux psychologiquement dès qu'ils commencent à percer et que tout change", explique la chanteuse.



A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper sortira en France le 3 octobre 2018.

> A Star is Born - Bande Annonce Officielle (VF) - Lady Gaga / Bradley Cooper