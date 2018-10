VIDÉO - Christian Bale méconnaissable en Dick Cheney pour le film "Vice"

VICE | Official Trailer

publié le 04/10/2018 à 14:40

Christian Bale est un habitué des transformations radicales. L'acteur britannique a déjà surpris les spectateurs en apparaissant en Apollon dans American Psycho (2000), extrêmement maigre dans The Machinist (2005) où il pesait 54 kg, puissant dans Batman Begins la même année (rôle pour lequel un coach lui a fait prendre 45 kg de muscle) ou avec un fort embonpoint dans American Hustle (2014).



Pour son prochain rôle dans le film Vice, qui entend raconter l'histoire vraie derrière la vice-présidence de George W. Bush assurée par Dick Cheney, Christian Bale a dû prendre du poids et de l'âge. Le comédieN de 44 ans assuMe sans problème d'entrer dans la peau du redoutable homme politique, qui avait une soixantaine d'année à l'époque de sa vice-présidence à Washington, grâce aux miracles du maquillage. Pour le reste, l'acteur a une nouvelle fois suivi un régime particulier pour prendre du poids et porter le costume de Dick Cheney, considéré comme la tête pensante de la politique américaine dans les années 2000.

Christian Bale est accompagné à l'écran de Sam Rockwell dans le rôle du président Bush junior qui partage, lui aussi, une ressemblance frappante avec le vrai président américain. Amy Adams et Styeve Carrell complètent le casting de ce film attendu au cinéma outre-Atlantique à Noël.