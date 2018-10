publié le 12/10/2018 à 14:10

"Wakanda For Ever !" 8 mois après la sortie de Black Panther, qui a enregistré de nombreux records, The Hollywood Reporter a confirmé que Ryan Coogler écrira et réaliser la suite des aventures du super-héros incarné par Chadwick Boseman.



Selon THR, Ryan Coogler devrait écrire le scénario de Black Panther 2 l'année prochaine. Le tournage est prévu fin 2019 ou début 2020. Avant cela, il s’attellera à un autre projet, le film Wrong Answer, qui lui permettra de retravailler avec Michael B. Jordan, l'interprète de Killmonger dans Black Panther.

Disney et Marvel de leurs côtés n'ont pas annoncé de date de sortie du film, déjà très attendu par les fans. Black Panther est et restera un film phénomène d'Hollywood. Il est le premier à raconter l'histoire d'un super-héros noir, en mêlant politique, supers-pouvoirs, et société. Selon de premières rumeurs de casting, Donald Glover (Solo : A Star Wars Story) devrait incarner le nouveau méchant de l'intrigue.