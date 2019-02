publié le 25/02/2019 à 04:25

C'était probablement la prestation la plus attendue de cette 91ème cérémonie des Oscars, la rencontre en direct et sur scène de Lady Gaga et Bradley Cooper pour interpréter la chanson principale de leur film A Star Is Born. Assis au premier rang du Dolby Theater de Los Angeles, l'acteur-réalisateur Bradley Cooper et l'actrice-chanteuse Lady Gaga ont pris leur temps pour faire leur entrée sur scène en marchant depuis leurs fauteuils.



Bradley Cooper a commencé la chanson pendant que Lady Gaga s'installait au piano pour ce duo émouvant et puissant. Le premier portait un smoking noir des plus classiques et Lady Gaga était vêtu d'une imposante robe de soirée noire.

La chanson Shallow a remporté l'Oscar de la Meilleure Chanson. La chanson était en compétition avec All The Stars (Black Panther), I'll Fight (RBG), The Place Where The Lost Things Go (Mary Poppins Returns), When A Cowboy Trades His Spurs for Wings (The Ballad of Buster Scruggs). Toutes ces chansons ont eu le privilège d'être interprétées sur la scène des Oscars.

Frissons aux #Oscars : Lady Gaga et Bradley Cooper interprètent #Shallow (#AStarIsBorn) sur la scène du Dolby Theatre ¿



