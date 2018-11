publié le 12/11/2018 à 21:39

L'histoire aurait pu être tuée dans l’œuf par la décision malavisée du président de Marvel. En effet, quand Stan Lee, décédé lundi 12 novembre à l'âge de 95 ans, a proposé à Martin Goodman de créer l'homme-araignée, il lui rétorqua dans la foulée que l'idée était "pourrie", car "les gens détestent les araignées". Mais ce n'est pas le genre de réponse qu'accepte Stan Lee lorsqu'il croit en un projet.



Il lance le brillant Steve Ditko sur le dessin, et fait abstraction des remarques de son patron. Si bien que le 10 août 1962, Spider-man apparaît pour la première fois dans Amazing Fantasy Vol 1 #15. Dès les débuts le public adore l'histoire de l'orphelin Peter Parker qui grimpe aux murs, peut sentir arriver le danger et aussi avoir des problèmes d'adolescent normal.

L'exemple-type des personnages voulus par Stan Lee, avec un côté humain, des failles, des faiblesses, malgré des pouvoirs extraordinaires. Plus d'un demi-siècle plus tard, le super-héros est une icône, l'un des plus connus, des plus déclinés en produits dérivés.

L'homme-araignée a ensuite eu droit à une BD à son nom, pour y poursuivre ses aventures : Amazing Spider-Man, bien connue des lecteurs. Il devient alors indéboulonnable, et Stan Lee avouera qu'il a un faible pour ce super-héros.





Le premier numéro des aventures de Spider-Man en 1962 Crédit : Marvel

Spider-Man a marqué des générations de fans. Au cinéma, on le connaît sous les traits de Tobey Maguire, Andrew Garfield et depuis 2016 Tom Holland. Avec ce nouvel interprète et Spider-Man : Homecoming, on découvre ses débuts avec les Avengers et sa vie étudiante. Pour cet anniversaire, la rédaction vous fait (re)découvrir quelques anecdotes peu connues sur l'Homme-araignée.

1. Les parents de Peter Parker ont sauvé Wolverine

Comme on le sait, Richard et Mary Parker ont disparu après avoir confié le jeune Peter à Tante May et Oncle Ben. Ils sont tous les deux des agents du S.H.I.E.L.D et traquent Red Skull (vu dans Captain America : First Avenger) de l'Hydra en tant qu'agents doubles. Lors d'une mission au Canada, Richard et Mary Parker doivent enquêter sur la baronne Adelicia Von Krupp et Strucker qui retiennent prisonnier Logan (Wolverine) pour le projet Weapon X (modifier des hommes et des mutants pour les transformer en parfaits soldats).





Les parents Parker sauvent alors Logan, comme le rappelle le site CBR, alors que Mary est enceinte de Peter. Peter découvre la vérité sur ses parents (agents doubles) en 1968 dans le comics The Parents of Peter Parker, en demandant de l'aide aux Quatre Fantastiques.

2. Il a été professeur au Manoir des X-Men

Spider-Man dans le rôle d'enseignant dans "Spider-Man and the X-Men" Crédit : Marvel

Vous ne rêvez pas, en plus d'être le protecteur de New York, Spider-Man a aussi donné des cours dans Spider-Man and the X-Men (publié entre 2014 et 2015). Après la mort de Wolverine, Spidey rejoint l'école des mutants. Il enseigne l’éthique des super-héros aux jeunes X-Men, mais partage aussi son expérience avec ses élèves.



Dans une autre aventure, avant la Civil War, Spider-Man a été professeur de sciences et de mathématiques dans son lycée Midtown, comme le dévoile la base de données Marvel. Mais, il doit abandonner son poste après avoir signé les Accords de Sokovie (vus dans le film Captain America : Civil War) qui le forcent à dévoiler sa véritable identité au public.

3. Il a fait un pacte avec Mephisto

Dans One More Day, Spider-Man fait un pacte avec Mephisto, le Diable de Marvel. L'histoire se déroule après que Spider-Man révèle sa véritable identité au monde. Ses proches sont donc en grand danger. Tante May est grièvement blessée par balles et pourrait ne pas survivre. Arrive alors Mephisto qui lui propose un marché : il sauvera Tante May, mais en échange Peter devra renoncer à Mary-Jane, son épouse. Par amour pour sa tante, Peter accepte et toute son histoire d'amour est effacée de leur mémoire.

4. Il s'est transformé en véritable araignée géante

Il arrive souvent aux héros d'en avoir assez de sauver le monde. Après avoir perdu Gwen (jouée par Emma Stone dans The Amazing Spider-Man) et exposer ses proches au danger en révélant sa véritable identité, Peter concocte un sérum destiné à supprimer ses pouvoirs. Mais c'est l'effet inverse qui se produit et Spidey se retrouve avec quatre bras supplémentaires. Il se transforme en araignée géante mais retrouve son apparence normale grâce à Curt Connors, alias le Lézard.

Spider-Man et sa mutation Crédit : Marvel

5. Stan Lee adorait le Spider-Man avec Tobey Maguire

Stan Lee est le père de très nombreux héros Marvel. Mais de tous, c'est bien Spider-Man qu'il préfère. En 2012 dans un entretien pour Parade Magazine, Stan Lee confie que Spider-Man est "le héros le plus aimé dans le monde et ça [me] rend très heureux". En 2016, il explique aussi que son film préféré de super-héros n'est autre que le premier Spider-Man avec Tobey Maguire de Sam Raimi. "J'ai adoré la performance de Tobey Maguire car c'était un succès inattendu", explique-t-il au Huffington Post américain.

6. Il a eu des enfants avec Mary-Jane

Comme d'autres héros Marvel, Spider-Man a eu des aventures dans des univers parallèles. C'est dans l'un d'eux qu'il devient le père de May Parker ("Mayday") et Benjamin Richard Parker ("Benjy), avec Mary-Jane. Les deux enfants ont des prénoms en hommage à Tante May et l'Oncle Ben. May devient plus tard Spider-Girl et héroïne de comics. Elle possède "le sens de l'araignée comme son père" et possède une force surhumaine. "Benjy" de son côté peut produire sa propre toile d’araignée, contrairement à son père et sa soeur.

Mary-Jane en compagnie de sa fille May Parker Crédit : Marvel