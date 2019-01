Golden Globes 2019 : pourquoi il faut voir "Roma", le film produit par Netflix

publié le 07/01/2019 à 11:01

Roma continue de rafler des prix. Après son Lion d'Or en 2018 à la Mostra de Venise, le film d'Alfonso Cuarón (Gravity, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Et... ta mère aussi !) produit et diffusé sur Netflix, vient d'être sacré lors des Golden Globes 2019.



Meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur film étranger (le film est entièrement en espagnol et ne pouvait donc concourir dans la catégorie du Meilleur film), Roma est l'un des grands gagnants de cette 76e cérémonie. "Le cinéma bâtit des ponts entre les cultures. Lorsque nous traversons ces ponts, (et voyons) ces nouveaux visages, ces nouvelles formes, nous devons réaliser que s'ils sont étranges, ils ne nous sont pas étrangers. Nous devons comprendre combien nous avons en commun", a déclaré le réalisateur sur la scène du Beverly Hills (Californie).

Disponible sur Netflix depuis le 14 décembre 2018, Roma dresse le portait d'une famille de Mexico au début des années 70. Après les "blockbusters" comme Gravity, Alfonso Cuarón signe ici un film sans effets spéciaux, d'une beauté époustouflante en noir et blanc.

Une oeuvre inspirée de la vie d'Alfonso Cuarón

"Une autre partie de moi me dit qu'en réalité, ce film a été mis sur pied par ma famille, par mes parents et surtout peut-être par Mexico, ce pays très complexe qui a fait de moi ce que je suis", explique le réalisateur lors de la remise du Golden Globe du Meilleur réalisateur. Inspiré de son enfance dans un quartier de Mexico où il a grandi, Roma dresse deux portraits croisés de femmes. Et suit le quotidien de Cleo (Yalitza Aparicioà et Adela (Nancy Garcia), piliers du bien-être de la famille, tout en étant invisibles. Elles s'occupent des quatre enfants de la maison, font le ménage et les courses. La mère (Sofia) est toujours occupée, quant au père, il s'apprête à quitter le Mexique pour le Québec.

Un film d'une beauté époustouflante

Roma s'affranchit de tous les effets spéciaux que les fans ont découverts dans les films grand public d'Alfonson Cuarón. Le réalisateur, récompensé par deux Oscars (meilleur réalisateur et meilleur montage) pour Gravity en 2014, montre de nouveau son immense talent avec une oeuvre intimiste, d'une beauté époustouflante. Tout le film est en noir et blanc, pour un spectacle impeccable, mêlant plans séquences et panoramiques.



"J'ai oublié que j'étais un auteur [en écrivant le script de Roma]. Beaucoup de gens autour de moi me disent : 'Lis seulement les scénarios, parce que si tu te présentes comme scénariste -réalisateur, tu auras peu d'options'. J'ai fait ça pendant un petit moment. Ensuite, je me suis rendu compte que je n'explorais pas vraiment ce que j'avais envie de dire", confie le réalisateur à THR.