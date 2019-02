publié le 20/02/2019 à 17:26

Captain Marvel récolte déjà des premiers avis positifs. Attendu le 6 mars 2019 en France et le 8 mars 2018 aux États-Unis, le premier film Marvel consacré à une super-héroïne a été projeté en avant-première devant la presse américaine.



Sans surprise, une partie de la presse américaine est emballée par l'origin-story de Carol Danvers, alias Captain Marvel, alias la plus puissante des Avengers. "Captain Marvel est une super origin-story. L'alchimie amicale entre Brie et Samuel L. Jackson est excellente et sa relation avec Lashana Lynch [Maria Rambeau] donne du cœur au film. Quant à Ben Mendelsohn [Talos] et le chat [Goose], ils volent la vedette", décrit Peter Sciretta du média Slash Film.

Même son de cloche pour Eric Eisenberg de Cinemablend : "Captain Marvel est une réussite ! Il possède aussi de bonnes surprises et le mystère des origines [de Captain Marvel] est bien ficelé. Il a de bonnes énergies et c'est drôle. Brie Larson est fantastique et fait une entrée fantastique dans le MCU". Mike Ryan du site Uproxx, assure lui aussi que le film est complètement à l'opposé de ce qu'il avait imaginé par rapport aux bandes-annonces : "C'est pratiquement un film 100% cosmique (...) Ce n'est pas aussi bizarre que Les Gardiens de la Galaxie, mais un peu plus comme la scène du reflet de Rey dans Star Wars 8."

Captain Marvel is a blast! Has some cool surprises that I definitely didn't see coming, and the mystery/origin it weaves is engaging and fun. Brie Larson is awesome, and makes a fantastic first step into the MCU #CaptainMarvel pic.twitter.com/oqrRtgDQrp — Eric Eisenberg (@eeisenberg) 20 février 2019

Une tonalité 90's réussie

Captain Marvel se déroulera dans les années 90, bien avant les aventures des Avengers que nous connaissons. Un retour dans le passé réussi selon les journalistes américains, grâce aux décors, costumes et musiques choisis par le duo Anna Boden et Ryan Fleck. "Captain Marvel est (prenez une grande inspiration des années 90) complètement génial. Je n'ai jamais été autant connecté avec un personnage Marvel comme Carol. Elle est l'enfant têtue des années 90 que je pense être", précise Ash Crossan d'EW. "Il a un super ton science-fiction-90's comme aucun autre film Marvel. C'est rétro, psychédélique, mystérieux et ringard. C'est marrant à des moments inattendus et badass du début à la fin. Le film est un divertissement car il est toujours en mouvement. Il a ce qu'il faut", poursuit Erik Davis de Fandango.

#CaptainMarvel has a great ‘90s sci-fi vibe w/ a tone unlike any other Marvel movie, really. It’s retro & trippy, mysterious & dorky. It’s funny in surprising places & badass in all the right places. It remains entertaining because it’s always changing. It’s got the right stuff pic.twitter.com/o7AvqYY63x — Erik Davis (@ErikDavis) 20 février 2019

Cependant, certains journalistes n'ont pas été totalement convaincus, comme Gregory Ellwood de The Playlist : "Captain Marvel est un pot-pourri. La première partie est lente et sans inspiration. La seconde partie est bien meilleure. On dirait que les réalisateurs n'ont pas pu échapper à la formule Marvel". Drew Taylor de Moviefone a passé un très bon moment, mais il explique que "le film est un peu bancal par moments, mais seulement parce qu'il est ambitieux".

Captain Marvel is a mixed bag. First half is slow and uninspired. Second half much better. Feels like directors could not escape Marvel formula. Mendelson steals the move. VfX of full Marvel powers much better than trailers. — Gregory Ellwood - Playlist ¿ (@TheGregoryE) 20 février 2019