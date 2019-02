publié le 22/02/2019 à 21:29

Pour ses premiers pas en tant que maître de cérémonie pour les César 2019, Kad Merad a fait forte impression avec un hommage à Queen et Freddie Mercury.



Une entrée spectaculaire en reprenant les grands standards de Queen (hommage non dissimulé au biopic de l'année, Bohemian Rhapsody) pour lancer la soirée. Naturellement, les paroles ont été francisées et le comédien a, notamment et avec beaucoup d'humour, exigé qu'Isabelle Adjani soit présente ce soir.

We will rock you, Bohemian Rhapsody... Les tubes les plus cultes de Queen ont fait vibrer la salle Pleyel et le gratin du cinéma français pendant ces quelques minutes. Le show s'est terminé par un jet de feux d'artifices et les applaudissements du public. Kristin Scott Thomas, la présidente de la cérémonie est ensuite arrivée pour son discours d'introduction

L'hommage de @kadmerad à Freddie Mercury et Queen : "Tiens tiens tiens, mais il n'y a pas Adjani" ¿



