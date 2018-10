publié le 03/10/2018 à 20:02

Led Zeppelin est de nouveau soupçonné de plagiat par la justice américaine. Dans le viseur : sa chanson culte Stairway To Heaven. Spirit, un groupe californien des années 70 reproche en effet au mythique groupe anglais de lui avoir volé son morceau Taurus.



Alors y-a-t-il plagiat ? En 2016, un tribunal avait considéré que non, mais une cour d'appel fédérale de San Francisco a estimé le 29 septembre dernier que le précédent procès comportait des vices de procédures. Il y aura donc un nouveau procès. Le plagiat, ou contrefaçon, est caractérisé quand une oeuvre copie ou s'inspire très fortement d'une oeuvre pré-existante. Les auteurs de l'oeuvre la plus ancienne, peuvent alors faire jouer leurs droits d'auteur et porter plainte.



L'histoire de la musique regorge de tels cas de figure. Autre exemple plus récent, pour Blurred Lines, Robin Thicke et Pharrell Williams ont été condamnés à verser plus de 7,4 millions de dollars aux ayants droits de Marvin Gaye pour contrefaçon.

En France, l'artiste Calogero a aussi été condamné à verser 80.000 euros de dommages et intérêts à un compositeur pour avoir plagié un morceau de la troupe Les années Boom.

> GOT TO GIVE IT UP - MARVIN GAYE