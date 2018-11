Gwen Stacy en compagnie des différents Spider-Man de "Spider-Man : New Generation"

publié le 28/11/2018 à 12:20

Spider-Man : New Generation n'est pas encore sorti, mais il aura droit à sa suite. Ce prochain film d'animation, qui va rassembler pour la première fois au cinéma, différents interprètes de l'homme-araignée, s'annonce d'ores et déjà comme un succès pour Sony Pictures.



Les fans de "Spidey" peuvent donc se réjouir. Le Spider-Verse (l'univers étendu de Spider-Man) continue ainsi de tisser sa toile dans les salles obscures, comme le révèle The Hollywood Reporter.

Plus encore, un spin-off 100% féminin est aussi en préparation du côté de Sony Pictures. On ignore encore s'il sera entièrement consacré à Spider-Gwen (incarnée dans The Amazing Spider-Man par Emma Stone), une des héroïnes préférées des fans de Spider-Man, ou Silk, une autre héroïne mordue par la même araignée que Peter Parker.

En attendant d'en savoir plus sur ces deux prochains films, le public français pourra découvrir Spider-Man : New Generation le 12 décembre 2018.

> Spider-Man : New Generation – Vidéo Exclusive – VOST