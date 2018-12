publié le 17/12/2018 à 11:35

Le retour de Mary Poppins est une vraie comédie musicale, ultra-classique, un tantinet kitch. C'est le compositeur Marc Shaiman à qui l'on doit les bandes-originales de La famille Addams ou Sister Act qui signe les 27 morceaux. Une partition déjà nommée aux Golden Globes. Il faut dire que les treize vraies chansons qui ponctuent l'intrigue sont à la fois émouvantes et ciselées et aucune n'arrive comme un cheveu sur la soupe pendant le film. C'est en cela une véritable réussite. Avec Le retour de Mary Poppins, Rob Marshall signe sa première comédie musicale inédite.



"Les chansons sont vraiment incorporées à l'histoire. Vous avez un dialogue dans une scène qui se termine et qui se poursuit immédiatement dans une chanson. Ça doit être parfaitement fluide comme un seul bloc, une séquence unique. Quand je travaillais, j'étais obsédé par les transitions pour amener la chanson et pour en sortir. C'est fondamental pour en faire une bonne comédie musicale et non pas ces films musicaux embarrassants où on se demande pourquoi ils chantent tout à coup", a expliqué le cinéaste de 58 ans.

Emily Blunt a dû se plier à une double discipline pour incarner le personnage: celle du chant et de la danse. Après Into The Woods - déjà réalisé par Rob Marshall - Emily Blunt retrouve un rôle chanté et dansé. Elle y apparaît bien plus à l'aise. Grâce notamment à plusieurs semaines de répétitions intensives avant le tournage.



> Mary Poppins Returns | Official Trailer

"Je crois que l'on est devenu comme une compagnie. C'est comme si nous étions en train de préparer un spectacle pour Broadway. Ça nous a vraiment permis de nous plonger dans les chorégraphies, de les intégrer. Les tableaux musicaux sont tellement énormes qu'il nous fallait beaucoup de temps de répétition. Chanter est un peu moins intimidant pour moi aujourd’hui. Ce n'est plus le défi que ça a pu être. Ces chansons ce sont vraiment des costumes sur mesure pour moi. J'ai eu la chance de les chanter pendant des semaines avant même les répétitions et quand on a commencé à tourner, elles coulaient dans mes veines", a confié l'actrice de 35 ans.



Le film est trop mais toutefois plus court que le film originel. Emily Blunt est épatante. Déjà nommée aux Golden Globes, elle livre une prestation impeccable, légèrement snob, subtilement piquante. Et là arrive mon regret, oui nous sommes en pleine Grande dépression. Petit bémol pour Lin-Manuel Miranda - rappeur, auteur - qui joue ici son premier grand rôle. Le costume est un peu grand pour lui.