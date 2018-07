publié le 30/10/2017 à 12:30

Netflix a le sens du détail. Pour la série The Crown, qui retrace la vie de la reine Elizabeth II d'Angleterre et dont la première saison a été couronnée de succès, les producteurs ont décidé de changer de comédienne toutes les deux saisons. Et si l'excellente Claire Foy assurera l'interprétation pour la saison 2, disponible à partir du 8 décembre, c'est Olivia Colman qui endossera le costume d'une reine plus âgée pour les saisons 3 et 4.



Une nouvelle annoncée par The Hollywod Reporter et l'idée pourrait s'avérer très judicieuse. La comédienne de 43 ans est loin d'être une inconnue. Elle est une star de la télévision anglaise depuis plus de 15 ans, avec, en point d'orgue, son rôle d'enquêtrice dans la série à succès Broadchurch, dont la saison 3 est diffusée ce lundi 30 octobre sur France 2.

Diplômée de la prestigieuse université de Cambridge, c'est en se préparant à la carrière d'enseignante qu'Olivia Colman a basculé dans la comédie en intégrant le club de théâtre Footlights. Une véritable institution qui a vu passer dans ses rangs Emma Thompson, Hugh Laurie (Dr House) ou encore des membres des Monty Python.

Révélée par la comédie, consacrée par le dramatique

Olivia Colman débute en 2000 à la télévision avec la série Bruiser, diffusée sur la BBC. Un programme écrit par le duo culte anglais Mitchell et Webb, deux scénaristes rencontrés à Footlights et avec qui elle collaborera plusieurs fois. Depuis, son histoire avec le téléspectateur britannique est quasiment ininterrompue.



Si elle est une star du petit écran, Olivia Colman n'est pas pour autant absente au cinéma mais elle y interprète des seconds rôles dans des films mineurs. Elle décrochera néanmoins un rôle dans Hot Fuzz, une comédie déjantée et 100% britannique menée par le duo Simon Pegg et Nick Frost, aperçus ensemble dans plusieurs films et séries (Shaun of the Dead, Les Aventures de Tintin, Le dernier pub avant la fin du monde, etc). Elle obtient également le rôle de la fille de Margaret Thatcher dans La Dame de Fer en 2011.



Elle y interprète enfin un rôle dramatique, qui lui ouvrira de nouveaux horizons. Elle interprétera ensuite le rôle de la Reine Elizabeth dans Week-end Royal. Pour son rôle dans Tyrannosaur, elle obtient un prix spécial du jury au Festival de Sundance. Côté télévision, les prix pleuvent et elle est choisie pour devenir le lieutenant Ellie Miller dans la série Broadchurch, au succès jamais démenti depuis 2013.



En 2016, elle est au côté de Hugh Laurie (un ancien de Footlights) et Tom Hiddleston (Thor, Minuit à Paris, Avengers) dans The Night Manager et décroche le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm. En 2018-2019, elle deviendra la reine d'Angleterre qui entamera sa troisième décennie avec la couronne du royaume sur la tête dans The Crown.