Ryan Gosling et Damien Chazelle se confient au micro de RTL pour "First Man"

publié le 15/10/2018 à 09:45

Il joue à merveille le rôle d'astronaute. Ryan Gosling, a endossé la combinaison de Neil Armstrong, le premier homme à avoir posé son pied sur l'astre mort, pour le nouveau film de Damien Chazelle, First Man. L'acteur américain de 37 ans y incarne un personnage obstiné, marqué par le décès de sa fille au début de cette longue quête spatiale. Le héros n'est pas tout à fait sympathique mais reste malgré tout terriblement humain dans un film saisissant de réalisme.



"J'ai vu ces capsules Apollo, j'ai visité la Nasa avant de m'asseoir dans ces engins très fidèlement reconstruit pour le film (...). C'était assez surréaliste et au final c'est une opportunité que j'ai assez de mal à réaliser", a raconté le comédien au micro de RTL.

Côté réalisation, le film n'est pas sans rappeler la maestria visuelle de La La Land [Damien Chazelle et Ryan Gosling ayant déjà travaillé ensemble, ndlr]. La dernière demi-heure est incroyable mais à la fois intense, poétique et haletante. Le reste est plus intime, ponctué par les succès et les terribles échecs de la Nasa dans sa course aux étoiles. Et tout cela dans des engins à l'époque quasi artisanaux comme aime le rappeler le metteur en scène franco-américain.

> First Man / Bande-annonce VF [Au cinéma le 17 octobre]

"Je voulais que le film tout entier reflète ce que ça fait de monter dans ces engins, donc lorsque nous avons construit ces vaisseaux l'idée était de vous faire ressentir la claustrophobie en jouant sur les sons, les choses que vous voyez, ce que vous ne voyez pas afin de placer le spectateur en totale immersion". Le film est à découvrir dès mercredi 17 octobre 2018 dans les salles obscures.