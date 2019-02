publié le 25/02/2019 à 02:40

C'est une immense robe de velours noir signée par le designer Christian Siriano qui a attiré tous les regards lors de la 91ème cérémonie des Oscars 2019 dans la nuit du 24 au 25 février 2019. Ce n'était pas une robe comme les autres puisqu'elle était majestueusement portée par l'acteur Billy Porter vu récemment dans les séries Pose et American Horror Story: Apocalypse.



Naturellement, il n'est pas fréquent de voir un homme avec une robe et la création de Christian Siriano rassemble le vestiaire masculin et féminin en mélangeant robe de soirée et smoking. Billy Porter est coutumier des tenues exceptionnelles. Cette année, lors de l'autre cérémonie hollywoodienne, les Golden Globes, Billy Porter a déjà fait tourner des têtes avec un costume argenté et une immense cape rose fuchsia.

Celui qui n'hésite jamais à promouvoir l'identité queer et l’égalité pour les personnes LGBTQ+ a déclaré au magazine Vogue : "J'ai toujours été inspiré par la mode. Ma grand-mère, ma mère, toutes deux ont toujours été élégantes. J'ai grandi en aimant la mode, mais il y avait une limite à la façon dont je pouvais m'exprimer (...). Quand vous êtes noir et que vous êtes gay, la masculinité est une partie importante. J'ai dû faire face à beaucoup d'homophobie par rapport à mes choix de vêtements".

Et de conclure : "Quand j'ai décroché un rôle dans Kinky Boots, l'expérience m'a vraiment renforcé d'une manière si inattendue. En portant ces talons hauts, je me suis senti plus masculin que jamais. C'était libérateur de laisser aller cette partie de moi".