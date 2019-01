publié le 28/01/2019 à 15:06

Lady Gaga semble prendre très à cœur son rôle d'égérie du joaillier américain Tiffany & Co. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2019 se tenait la cérémonie des SAG Awards où la chanteuse américaine représentait une nouvelle fois le film de Bradley Cooper, A Star Is Born. La comédienne portait pour l'occasion une robe de haute-couture de la maison Dior, tout juste sortie du défilé donné à Paris la semaine passée et un ensemble de bijoux très particuliers.



Son ras de cou graphique en or 18 carat et platine comptait un grand nombre de diamants tous éthiquement récoltés. Le bijou reproduisait les phases de la lune et des étoiles, des grands classiques de la maison de joaillerie. Deux immenses diamants encerclés de feuilles d'or pendaient à ses oreilles et la star portait aussi deux bracelets.

Ces deux dernières pièces sont les plus accessibles de l'ensemble puisqu'ils sont à "seulement" 4.800 dollars la pièce. Les prix de la robe de haute-couture Dior en taffeta blanc comme ceux du collier et des boucles de la collection de haute-joaillerie de Tiffany's n'ont pas été dévoilés.

No one is a more appropriate choice than @ladygaga to wear this 18k gold and platinum frame choker with expertly cut diamonds which features two Tiffany icons—the heart and the star. From the upcoming 2019 #TiffanyBlueBook Collection. @sagawards #SAGawards #TiffanyAndCo pic.twitter.com/op8K5qOYnt — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) 28 janvier 2019

Pour les Golden Globes les bijoux de Lady Gaga, dont une parure de diamants et de platine, ont été estimés à 5 millions de dollars. Le collier comptait quelques 300 diamants et, en son centre, un gigantesque caillou de 20 carats en forme de goutte. Les bracelets et boucles assortis coûtaient, d'après nos confrères du magazine The Hollywood Reporter, quelque 115.000 dollars. Reste à savoir le degré d’extravagance des bijoux que portera Lady Gaga pour la soirée des Oscars...